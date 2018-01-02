Бойцы АТО смастерили в Донбассе бесснежного снеговика: фото
02.01.2018 14:05
"Снеговика" вырезали из дерева и вдобавок к венику оснастили его автоматом Калашникова
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В условиях отсутствия снега на Новый год украинские военные в зоне боевых действий на востоке страны сделали "снеговика" из подручных средств. Фото опубликовал в Facebook советник заместителя министра обороны Украины по вопросу обмена пленными Василий Будик.
"Снеговика" вырезали из дерева и "дали в руки" автомат.
Фото: facebook.com/Budik.v.v
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