Бойцы АТО смастерили в Донбассе бесснежного снеговика: фото

"Снеговика" вырезали из дерева и вдобавок к венику оснастили его автоматом Калашникова

В условиях отсутствия снега на Новый год украинские военные в зоне боевых действий на востоке страны сделали "снеговика" из подручных средств. Фото опубликовал в Facebook советник заместителя министра обороны Украины по вопросу обмена пленными Василий Будик.

"Снеговика" вырезали из дерева и "дали в руки" автомат.

Фото: facebook.com/Budik.v.v

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