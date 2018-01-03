В Луганской области трое людей погибли после празднований
03.01.2018 01:59
Компания молодых людей отмечала новый год, а второго января их обнаружили мертвыми. Предварительно - отравились угарным газом
Фото: Татьяна Погукай/Facebook
В Сватовском районе Луганской области после празднования нового года погибли трое людей. Об этом сообщает Сватовское отделение полиции.
Тела 17-летних парня и девушки и 19-летнего парня обнаружили в доме, где они вместе праздновали.
"Празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме и в ночь на второе января. После обеда к компании пришел знакомый, который и обнаружил бездыханные тела товарищей и вызвал скорую"- сообщает полиция.
Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Окончательный вывод сделает судебно-медицинская экспертиза.
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