В Луганской области трое людей погибли после празднований

Компания молодых людей отмечала новый год, а второго января их обнаружили мертвыми. Предварительно - отравились угарным газом

В Сватовском районе Луганской области после празднования нового года погибли трое людей. Об этом сообщает Сватовское отделение полиции.



Тела 17-летних парня и девушки и 19-летнего парня обнаружили в доме, где они вместе праздновали.



"Празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме и в ночь на второе января. После обеда к компании пришел знакомый, который и обнаружил бездыханные тела товарищей и вызвал скорую"- сообщает полиция.



Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Окончательный вывод сделает судебно-медицинская экспертиза.



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