"До переизбрания доживем": карикатура на Путина и Резервный фонд

С начала года в России упразднен Резервный фонд, а 18 марта российского лидера Владимира Путина будут избирать на четвертый срок

Резервный фонд Российской Федерации исчерпан и закрыт с 1 января 2018 года. Об этом со ссылкой на сообщение министерства финансов России пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

"До переизбрания Владимира Путина доживем, но что дальше?", - задается вопросом вместе с президентом РФ карикатурист Сергей Ёлкин.

Президент России Владимир Путин, изъявивший желание стать главой государства в четвертый раз, 27 декабря лично подал в ЦИК РФ документы для регистрации кандидатом в президенты. По этому поводу также есть карикатуры.



Иллюстрация: Deutsche Welle / Сергей Ёлкин

В начале 2018 года Минфин РФ известил общественность о том, что Резервный фонд России прекратил существование. Все дополнительные доходы бюджета страны-оккупанта теперь направляются в Фонд национального благосостояния.

По данным Минфина РФ, на 1 декабря 2017 года размер Резервного фонда составлял 995 млрд рублей ($17,27 млрд по курсу Центробанка на 30 декабря). Глава ведомства А

нтон Силуанов говорил, что на 1 января 2018 года размер Фонда национального благосостояния должен составлять 3,8 трлн рублей.









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