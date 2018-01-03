"До переизбрания доживем": карикатура на Путина и Резервный фонд
Резервный фонд Российской Федерации исчерпан и закрыт с 1 января 2018 года. Об этом со ссылкой на сообщение министерства финансов России пишет немецкое агентство Deutsche Welle.
"До переизбрания Владимира Путина доживем, но что дальше?", - задается вопросом вместе с президентом РФ карикатурист Сергей Ёлкин.
Президент России Владимир Путин, изъявивший желание стать главой государства в четвертый раз, 27 декабря лично подал в ЦИК РФ документы для регистрации кандидатом в президенты. По этому поводу также есть карикатуры.
Иллюстрация: Deutsche Welle / Сергей Ёлкин
В начале 2018 года Минфин РФ известил общественность о том, что Резервный фонд России прекратил существование. Все дополнительные доходы бюджета страны-оккупанта теперь направляются в Фонд национального благосостояния.По данным Минфина РФ, на 1 декабря 2017 года размер Резервного фонда составлял 995 млрд рублей ($17,27 млрд по курсу Центробанка на 30 декабря). Глава ведомства Антон Силуанов говорил, что на 1 января 2018 года размер Фонда национального благосостояния должен составлять 3,8 трлн рублей.
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