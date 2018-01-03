Майк Тайсон решил выращивать марихуану в промышленных объемах
Легендарный американский боксер Майк Тайсон открыл в Калифорнии свою ферму по выращиванию марихуаны. Об этом сообщает New York Post.
Объект, неофициально названный Tyson Ranch, был открыт 1 января, в тот день, когда штат Калифорния отпраздновал легализацию марихуаны.
Издание пишет, что 40-акровая ферма Тайсона очень перспективна, поскольку предприниматели Калифорнии готовятся встретить так называемую "зеленую лихорадку" растущего спроса на каннабис в государстве.
Сообщается, что на ферме оборудован парк развлечений. Кроме того, там также будут давать платные практические уроки по выращиванию марихуаны.
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