Несколько бывших заложников отказались от лечения из-за давления
Несколько человек из числа освобожденных заложников боевиков ЛДНР отказались от прохождения реабилитации из-за повышенного внимания к ним со стороны общественности и прессы. Об этом в комментарии 112 Украина сказала руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарицкая.
"Мы не можем сказать, что люди проходят реабилитацию, люди проходят лечение по их желанию и волеизъявлению. Возможность получить медицинскую, реабилитационную помощь оказана всем. Военные могут пройти ее на базе военных госпиталей, гражданские освобожденные лица могут пройти на базе медицинских учреждений, которые подчиняются Государственному управлению делами. Кто-то захотел поехать домой и проходить лечение по месту постоянного проживания. Могу отметить, что есть несколько отказов от лечения в результате того, что люди не готовы быть под давлением прессы, общественности, под которым, к большому сожалению, оказались те люди, которых освободили", - заявила она.
"Совершенно ответственно готова заявить, что несколько человек отказались от лечения, поехали домой из-за того, что для них это сложно", - добавила Зарицкая.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что все украинские заложники, которые были освобождены 27 декабря, проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины.
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