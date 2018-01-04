В Сирии на арестованном судне застряли десять украинских моряков

Капитан порта не разрешает морякам покинуть борт судна, забрал их паспорта и документы

В Сирии в порту Тартус на арестованном из-за долгов судне застряли десять украинских моряков. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя проектов благотворительной организации Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрея Шевченко.



На судне один одессит, пятеро херсонцев, трое жителей Николаева и киевлянин.



Четыре месяца назад они подписали контракт с турецким судновладельцем и отправились в Ливан на борт судна. Но оказалось, что оно находится в Сирии.



И судно, и судновладелец под угрозой санкций за незаконные вхождения в оккупированный Крым. Груза на судне нет.

Украинские моряки узнали о ситуации когда прибыли в Сирию. Работодатель сразу сообщил о своей неплатоспособности, зарплата не выплачивается и экипажу должны уже больше $50 тыс.



Дипломаты добились, чтобы на судно минимально поставляли воду и продукты.

Капитан порта Тартус забрал у украинцев паспорта и другие документы и отказывается их возвращать. Также он не разрешает покинуть борт судна, потому что оно неуправляемое и создает угрозу.

Моряки подписывали контракт при посредничестве "Альянс Навигейшн". Компания в 2015 году отправила троих украинских моряков на судно "Мазур", в трюме которого нашли гашиш.

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