NASA показало Землю и Луну из космоса: фото
04.01.2018 04:51
Космический корабль заснял в одном кадре Луну и Землю с расстояния около пяти миллионов километров
Фото: NASA
NASA показало снимок Земли и Луны, сделанный из космического аппарата OSIRIS-REx 2 октября 2017 года.
Миссия OSIRIS-REx - достигнуть астероида Bennu, который вероятно содержит органические материалы или молекулярные соединения. Ожидается, что корабль приблизится к астероиду в декабре 2018 года. Не исключено, что в ближайшие несколько столетий астероид может приблизиться к Земле или даже столкнуться с ней.
В то время космический корабль был на расстоянии около пяти миллионов километров от Земли. Это примерно в 13 раз больше расстояния между Землей и Луной.
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