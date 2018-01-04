В Украине температура повышается быстрее, чем в среднем на Земле
На территории Украины среднегодовая температура повышается быстрее, чем в целом в среднем по территории земного шара. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Радио Свобода.
"Что касается Украины, то глобальные и региональные тенденции почти идентичны, хотя на территории Украины среднегодовая температура повышается даже быстрее, чем в целом в среднем по территории земного шара", - отметил он.
Директор Украинского гидрометцентра также рассказал, что в Украине, как и во всем мире, начиная с 80-х годов прошлого века, начался ощутимый рост годовой температуры воздуха. "За этот период средняя температура самых холодных месяцев возросла на 2-2,5 градуса. Значительно сократилась продолжительность зимнего периода, сама зима стала другой. Как правило, это неустойчивый снежный покров, который то появляется, то сходит", - сказал он.
При этом Кульбида подчеркнул, что бывают и исключения из этого правила, поскольку на фоне такого глобального потепления, которое наблюдается и на региональном уровне в Украине, возможны и другие аномалии. "Например, рекордное значение минусовой температуры, хотя большинство рекордов, которое устанавливается в течение последних 20 лет, связано с летней температурой воздуха, когда практически на всей территории Украины она уже достигла 40-42 градусов тепла", - отметил синоптик.
Однако, по словам Кульбиды, на Северном полушарии есть регионы, где наоборот наблюдается снижение средней годовой температуры воздуха, особенно в зимний период фиксируются рекордные значения температуры воздуха. "Это регионы севера России, но азиатской части", - отметил он.
Кульбида также подчеркнул, что опасные природные явления (ураганы, страшные снегопады, наводнения, очень сильные ливни, продолжительные дожди) вписываются в теорию глобального потепления, так как на этом фоне "разбалансируется климатическая система, становится не такой устойчивой, и все чаще появляются такие крайние, аномальные проявления погодных условий".
Ранее сообщалось, что декабрь 2017 года в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет наблюдения.
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