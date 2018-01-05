За последние годы удвоилось число браков украинок с поляками

Браки поляков с украинками прочнее, чем браки полек и поляков с гражданами Великобритании или Германии

На протяжении последних лет число браков поляков с украинками выросло в два раза. По данным статистического управления Люблина в 2016 году 782 поляка женились на украинских женщинах. Об этом сообщает Польское радио.

В сообщении сказано, что подобное явление социологи наблюдали после вступления Польши в ЕС. когда увеличилось количество браков между польками и немцами, итальянцами и греками. При этом отмечается, что браки поляков с украинскими женщинами значительно прочнее, нежели браки полек и поляков с гражданами Великобритании или Германии.



"Обратите внимание, что чаще всего - и это интересно как с социологической, так и культурологической точки зрения - жена родом из бедных стран, а муж - из более богатых. В то же время тенденция, когда мужчины-поляки женятся на немках или итальянках - это маргинес", - профессор Влодзимеж Пйонтковський с факультета социологии.



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