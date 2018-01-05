Реабилитация заложников: Госпиталь закроют для общественности

Лечение бывших заложников завершено, с сегодняшнего дня начинается период реабилитации

Киевский военный госпиталь закроют для представителей СМИ и общественности на период нахождения там военнослужащих, которые были освобождены из заложников боевиков 27 декабря 2017 г. Об этом сообщила руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарицкая на брифинге.

"Военные для прохождения реабилитации будут продолжать находиться в военном госпитале. Мы договорились с руководством госпиталя, что на период пребывания в госпитале его территория будет закрыта для медиа и общественности", - сказала она.

По словам Зарицкой, лечение бывших заложников завершено, с 5 января начинается период реабилитации.

Ранее Зарицкая заявила, что несколько человек из числа освобожденных заложников боевиков ЛДНР отказались от прохождения реабилитации из-за повышенного внимания к ним со стороны общественности и прессы.

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