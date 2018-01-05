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"У кого кнопка больше": карикатура на перепалку Трампа и Ына

05.01.2018 15:05
Сергей Ёлкин расценил споры двух лидеров о мощи ядерных потенциалов США и КНДР как спор детей в песочнице
"У кого кнопка больше": карикатура на перепалку Трампа и Ына
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Лидер КНДР Ким Чен Ын угрожал Америке тем, что у него на столе есть ядерная кнопка, а президент США Дональд Трамп в Twitter ответил ему. Лидер Северной Кореи в новогоднем обращении сказал, что пусковая кнопка у него "всегда на столе в кабинете".

"Кто-то из его истощенного и изголодавшегося режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!", - написал Трамп.

Карикатурист Deutsche Welle Сергей Ёлкин высмеял споры двух лидеров о мощи ядерных потенциалов США и КНДР, расценив их спор как спор детей в песочнице.


Иллюстрация: Deutsche Welle / Сергей Ёлкин

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ЛIГАБiзнесIнформ
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