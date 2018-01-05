В Травневом и Гладосово восстановлено электроснабжение

2 января снайперы боевиков повредили изоляцию и перебили провода элетрооборудования

В поселках Травневое и Гладосово Донецкой области удалось заменить поврежденное боевиками оборудование и восстановить электроснабжение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.

"Электросеть к поселкам провели с контролируемой Украиной территории еще до нового года и 28 декабря сделали первое подключение. Но рашистским оркам, наверное, не нравится, что жизнь жителей, которые длительное время находились под их так называемой "властью", налаживается, и 2 января снайперы повредили изоляцию и перебили провода", - написал Жебривский.

Он отметил, что несколько дней потребовалось на то, чтобы добиться гарантий безопасности для бригады электриков.

25 ноября 2017 г военное телевидение сообщило, что отдельные подразделения ВСУ на луганском направлении "улучшили тактическое положение" и контролируют поселки Гладосово и Травневое на север от Горловки.

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