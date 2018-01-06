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С 9 января начнется регистрация на пробное ВНО

06.01.2018 11:59
На пробное ВНО выделили два дня; в один день - украинский язык и литература, во второй - все остальные предметы
С 9 января начнется регистрация на пробное ВНО

С 9 января начинается регистрация на пробное внешнее независимое тестирование (ВНО). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. 

Сделать это можно на сайтах региональных центров. Регистрация будет продолжаться до 31 января.

В день пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может пройти тест по одному предмету. 

24 марта будет украинский язык и литература, 31 марта - история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки.

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