Биометрический контроль на границе прошли 15,5 тысяч россиян

На данный момент серьезных проблем в работе биометрического контроля не обнаружено

С начала 2018 года биометрический контроль на въезде в Украину прошли 22,5 тысяч человек, из которых 15,5 тысяч - граждане России. Об этом в эфире 112 Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Система биометрического контроля работает эффективно, на данный момент серьезных проблем не замечено. С начала года более 22,5 тысяч человек прошли биометрический контроль, это граждане 70 стран. Из этого числа почти 15,5 тысяч человек - граждане России", - сказал Слободян.

10 июля 2017 года СНБО принял решение о введении с 1 января 2018-го правил пересечения границы для граждан стран, которые могут представлять угрозу для Украины, по биометрическим паспортам.

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