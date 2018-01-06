На Рождество возле храмов будут дежурить более 18 тыс полицейских

Сотрудники полиции и Нацгвардии будут охранять порядок во время празднования Рождества во всех областях. Среди них будут взрывотехники и кинологи

В ночь с 6 на 7 января в 14 тыс церквей и храмов Украины запланированы богослужения в честь Рождества. Охранять порядок возле культовых сооружений будут более 18 тыс сотрудников Нацполиции и Нацгвардии, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Среди правоохранителей будут также взрывотехники и кинологи.

Наибольшее количество массовых мероприятий в честь Рождества запланировано во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Ранее сегодня сообщалось, что на время празднования Рождества подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.

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