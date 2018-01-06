На Рождество возле храмов будут дежурить более 18 тыс полицейских
06.01.2018 15:18
Сотрудники полиции и Нацгвардии будут охранять порядок во время празднования Рождества во всех областях. Среди них будут взрывотехники и кинологи
Фото: пресс-служба Нацполиции
В ночь с 6 на 7 января в 14 тыс церквей и храмов Украины запланированы богослужения в честь Рождества. Охранять порядок возле культовых сооружений будут более 18 тыс сотрудников Нацполиции и Нацгвардии, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Среди правоохранителей будут также взрывотехники и кинологи.
Наибольшее количество массовых мероприятий в честь Рождества запланировано во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
Ранее сегодня сообщалось, что на время празднования Рождества подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:50
-
вчера
13:25
-
вчера
16:49
-
вчера
09:09
-
вчера
14:58
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 50849
- 35113
- 28859
- 28490
- 19881
Спецпроекты
Новости партнеров