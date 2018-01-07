Облысевшее "искусство": главная елка Рима стала звездой соцсетей

Городское рождественское дерево стало объектом насмешек римлян, а в Twitter даже создали аккаунт горе-елки

В Риме рождественская елка, которая обсыпалась раньше времени, стала объектом шуток местных жителей и в социальных сетях. Местные СМИ с юмором пишут о том, что елку с площади города стоит перенести в музей современного искусства, передает Радио Свобода.

Дерево, которое привезли из северной Италии и которое обошлось бюджету в 58 тыс евро, "утратило признаки жизни". Среди римлян распространилась шутка, что такой диагноз вполне отвечает условиям жизни в итальянской столице.

Надпись в видео: "Попав в заголовки по всему миру, римское рождественское дерево может жить в музее современного искусства"

"Жизнь после смерти..."

У елки даже появилась своя страница в Twitter. В одном из твитов сказано: "Меня могут поместить в музей - на зависть Караваджо".

В другом твите елка "вспоминает" о своем детстве. "А помните...С Beatles, когда я была ребенком".

Местные СМИ придумали и другие способы дальнейшего использования елки, если в музей она все-таки не отправится. Например, дерево можно использовать для строительства небольшого домика или же для изготовления карандашей для городских школ.

Местные чиновники предполагают, что елка засохла из-за неправильного покрытия во время транспортировки в Рим.

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