В богослужениях на Рождество приняли участие 5 млн украинцев

Богослужения прошли в 14 тыс храмов по всей Украине

В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тыс храмах по всей Украине прошли богослужения, в которых приняли участие 5 млн украинцев. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.



Он также рассказал, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений безопасности и порядка.

Как сообщалось ранее, на Рождество возле храмов дежурили более 18 тыс полицейских.

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