В богослужениях на Рождество приняли участие 5 млн украинцев
07.01.2018 16:31
Богослужения прошли в 14 тыс храмов по всей Украине
Сергей Яровой (фото - пресс-служба МВД)
В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тыс храмах по всей Украине прошли богослужения, в которых приняли участие 5 млн украинцев. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.
Он также рассказал, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений безопасности и порядка.
Как сообщалось ранее, на Рождество возле храмов дежурили более 18 тыс полицейских.
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