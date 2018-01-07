Синоптики предупреждают о похолодании в Украине

Осадки ожидаются на территории западной части Украины

В понедельник, 8 января, на территорию Украины придет похолодание, на территории западной части страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Отмечается, что в Карпатах и Прикарпатье пройдет дождь и мокрый снег. Такие же осадки ожидаются в Черновицкой и Хмельницкой областях. В Винницкой области синоптики обещают мокрый снег. На остальной территории осадки не прогнозируются.



На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0...-6, днем +2...-4 градусов.



В центральной части Украины облачно с прояснениями, местами ночью небольшие осадки, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью ожидается +4...-3 градусов, днем +6...-3 градусов.



На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утром дождь с мокрым снегом, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +2...-3 градусов.



На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+7 градусов, днем +3...+9 градусов.



В Киеве синоптики осадков не обещают, температура ночью 1-3 градусов мороза, днем около 0 градусов.



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