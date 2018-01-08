Длиннее "Войны и мира": как выглядит самое длинное простое число

Длина самого большого из известных на данный момент простых чисел превышает 23 миллиона символов, это длиннее девяти романов "Война и мир"

Новое самое большое простое число оказалось длиннее девяти романов "Война и мир". Об сообщает интернет-издание N+1.

Компьютер американского инженера Джонатана Пейса нашел 50-е простое число Мерсенна. Об сообщает интернет-издание N+1. Это самое большое из известных на данный момент простых чисел, его длина превышает 23 миллиона символов, сообщается на сайте проекта распределенных вычислений GIMPS.

Новое самое большое простое число найдено в рамках проекта распределенных вычислений GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search), к которому может присоединиться любой желающий. Первый в истории исследовательский проект распределенных вычислений посвящен поиску простых чисел. GIMPS был запущен в 1995 году и изначально был рассчитан на работу с 386-ми процессорами, а в октябре 2017 года суммарная вычислительная мощность проекта составляла уже 324 терафлопс. Для того, чтобы присоединиться к проекту, нужно установить программу Prime95.

Числами Мерсенна называются числа вида 2p-1. Среди них встречаются как простые так и составные числа. Показатель p в найденном 50-м простом числе Мерсенна составляет 77232917, а десятичная запись числа 277232917-1 содержит 23 249 425 цифр. Это на 910 тысяч знаков длиннее, чем 49-е простое число Мерсенна, и длиннее, чем девять романов "Война и мир" без пробелов.

Новое число нашел компьютер американского инженера Джонатан Пейс, который занимается поиском простых числе уже 14 лет. На подтверждение того, что 277232917-1 является простым, у его компьютера с процессором Intel i5-6600 ушло шесть дней вычислений. Открытие нового самого большого простого числа уже подтвердили четыре других участника проекта на четырех различных платформах с разным программным обеспечением.

Предыдущее простое число Мерсенна было найдено в 2016 году математиком Кертисом Купером. Это было число 274207281-1, которое состоит из 22 338 618 цифр.

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