В Украине дорожную полицию перевели на усиленный режим работы

В МВД отметили, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда украинцы будут возвращаться домой после праздников

Подразделения дорожной полиции перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", - подчеркнул первый заместитель главы МВД.

Он отметил, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда украинцы будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", - добавил Яровой.

6 января сообщалось, что на время празднования Рождества подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы.

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