Ученые назвали средство от старения
Ученые из Ганновера и Женевы намерены продемонстрировать, что интенсивные занятия музыкой могут быть полезными для нервной системы и в преклонном возрасте. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Мы ожидаем положительного влияния на физическую подвижность и умственную работоспособность, а также на настроение в целом", - сказал руководитель исследования, невролог и музыковед из Ганновера Эккарт Альтенмюллер.
Около сотни участников исследования в возрасте от 64 до 76 лет будут в течение года, начиная с лета 2018 года, брать уроки игры на фортепиано или обучаться музыкальной теории.
Принять участие в научном эксперименте мог каждый желающий соответствующего возраста, бравший ранее уроки музыки продолжительностью не более 6 месяцев, физически здоровый и готовый к проведению различных лабораторных исследований, включая магнитно-резонансную томографию.
Участники исследования будут поделены на две группы: одну будут обучать игре на музыкальном инструменте, другую - азам музыкальной теории.
По словам Альтенмюллера, стимулирует нейропластичность мозга, то есть, его способность создавать новые связи в качестве ответа на внешние воздействия. Ведь игра на любом музыкальном инструменте - это очень сложная деятельность.
"Специфика исследования состоит в том, что мы стремимся понять, как мозг работает на более поздних этапах жизни и как влияет музыка на его структуру и функциональность. Мы проводили исследование с участием студентов в возрасте от 20 до 30 лет и установили, что даже один урок игры на фортепиано приводит к созданию новых связей между слуховым центром и двигательным. Эти связи в мозгу сохраняются даже спустя несколько недель после урока. Теперь мы хотим узнать, происходят ли подобные изменения, которые называются нейропластической адаптацией, в мозгу пожилых людей", - уточнил он.
Он добавил, что активное музицирование имеет гораздо более ярко выраженный формирующий эффект. Оно способствует появлению новых связей в головном мозге.
"В части лимбической системы головного мозга под названием гиппокамп, которая отвечает за память и эмоции, новые клетки могут появляться и в пожилом возрасте. Я уверен, что мы найдем этому подтверждение с помощью МРТ", - сказал руководитель исследования.
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