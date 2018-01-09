Принцесса Шарлотта пошла в детский сад: фото
09.01.2018 08:02
Двухлетняя принцесса начала посещать частный дошкольное учреждение Willcocks Nursery School
Принцесса Шарлотта (фото - twitter.com/KensingtonRoyal)
Дочь герцога и герцогини Кембриджских принцесса Шарлотта пошла в детский сад. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
Двухлетняя принцесса начала посещать частный дошкольное учреждение - Willcocks Nursery School, где одна четверть стоит 3000 фунтов.
В первый день ее мать, герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон, сфотографировала Шарлотту на лестнице Кенсингтонского дворца.
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
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