Принцесса Шарлотта пошла в детский сад: фото

Двухлетняя принцесса начала посещать частный дошкольное учреждение Willcocks Nursery School

Дочь герцога и герцогини Кембриджских принцесса Шарлотта пошла в детский сад. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Двухлетняя принцесса начала посещать частный дошкольное учреждение - Willcocks Nursery School, где одна четверть стоит 3000 фунтов.

В первый день ее мать, герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон, сфотографировала Шарлотту на лестнице Кенсингтонского дворца.







Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

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