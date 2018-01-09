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Принцесса Шарлотта пошла в детский сад: фото

09.01.2018 08:02
Двухлетняя принцесса начала посещать частный дошкольное учреждение Willcocks Nursery School
Принцесса Шарлотта пошла в детский сад: фото
Принцесса Шарлотта (фото - twitter.com/KensingtonRoyal)

Дочь герцога и герцогини Кембриджских принцесса Шарлотта пошла в детский сад. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Двухлетняя принцесса начала посещать частный дошкольное учреждение - Willcocks Nursery School, где одна четверть стоит 3000 фунтов.

В первый день ее мать, герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон, сфотографировала Шарлотту на лестнице Кенсингтонского дворца.


Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

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