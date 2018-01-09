В Николаеве увеличилось число заболевших гепатитом А

У большинства больных заболевание протекает в средней форме тяжести

В Николаеве количество заболевших гепатитом А увеличилось до 62 человек. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

"По состоянию на утро 9 января 2018 на территории города зарегистрировано 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А. Лабораторно диагноз подтвержден у 24 человек, в том числе у 3 детей", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что у большинства больных заболевание протекает в средней форме тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка - форма течения тяжелая.

Вспышку гепатита А в Николаеве зафиксировали 3 января. По состоянию на 6 января, заболевших было 47 человек. При этом в Минздраве отметили, что эпидемии гепатита в Украине нет.

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