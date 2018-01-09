Запах одежды партнера снижает уровень стресса - исследование

Ученые установили зависимость между запахом одежды и уровнем стресса человека, проведя эксперимент среди почти ста гетеросексуальных пар

Запах одежды партнера способен уменьшить уровень стресса, возникающего в незнакомой обстановке и при выполнении сложных задач. К такому выводу пришли исследователи из канадского Университета Британской Колумбии, сообщает ресурс Naked Science.

В исследовании приняли участие 96 гетеросексуальных пар. При этом в опытах участвовали женщины, поскольку они в среднем лучше различают запахи.

Мужчин попросили носить футболку в течение 24 часов, не используя дезодорант или другие ароматизированные средства. Также на протяжении суток мужчины не курили и не ели пищи, способной изменить естественный запах тела. Затем одежду заморозили, чтобы сохранить запах.

Участниц исследования разделили на две группы. Каждой женщине выдали две футболки: одна была новой, другую (в зависимости от группы) носил партнер женщины или незнакомый мужчина. Женщины нюхали обе вещи, а затем проходили социальный стресс-тест Трира.

До и во время тестов ученые измеряли уровень стресса у женщин. Участниц просили субъективно оценить уровень собственного стресса, затем у них брали образцы слюны. В образцах измеряли уровень кортизола - гормона, связанного с воздействием стрессовых ситуаций на организм. Проверку проводили пять-семь раз в течение эксперимента.

Читайте также: В Швеции решили узаконить секс

В результате у тех, кто получил футболку партнера, уровень кортизола оказался в среднем ниже, чем у тех, кому досталась одежда незнакомца. Также вещь близкого человека оказалась более "эффективна", чем новая и неношеная. Эффект оказался сильнее у женщин, которые узнали запах знакомого мужчины.

Ученые отметили, что у женщин, получивших футболку партнера, уровень кортизола постепенно снижался и до, и после стресс-теста. Вещи незнакомцев, напротив, заставили уровень кортизола постепенно расти в течение опыта.

"Результаты исследования показывают, что запах тела играет важную роль в социальной коммуникации, хотя люди и не осознают этого напрямую. Ученые считают, что вещи, сохраняющие запах близких людей, могут помочь справиться со стрессом в незнакомой обстановке", - пишет издание.

В октябре 2017 года сообщалось, что собаки могут чувствовать страх человека по особому запаху - "запаху страха".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.