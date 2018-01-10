В Польше женщину обвиняют в торговле людьми: пострадали украинцы

По версии следствия, женщина набирала на работу украинцев, пользовалась тем, что они не знают языка и забирала их документы

Окружная прокуратура во Вроцлаве обвинила 44-летнюю гражданку Польши в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Она набирала украинцев на работу в трех вроцлавских фирмах, сообщает Польское радио.



По информации польских пограничников, полячке выдвинули 20 обвинений, из которых 17 касаются торговли людьми. Следствие установило, что обвиняемая использовала незнание украинцами языка, у работников отбирали паспорта и личные документы, чтобы они не могли свободно ездить по стране.



Относительно украинцев также применяли механизм долгов - за возвращение паспорта требовали выплатить компенсацию.



По словам следователей, женщина устанавливала штрафы, не выплачивая зарплат. Работников наказывали за то, что они болели или не отвечали на телефонные звонки.



Обвиняемой грозит минимум три года лишения свободы.

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