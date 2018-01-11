Госдеп США советует американцам ездить в Украину с осторожностью
Государственный департамент США в рекомендациях для американцев отнес Украину к группе стран, куда нужно ездить с остророжность. Об этом говориться в рекомендациях.
Все страны разделены на четыре категории. Первая - страны, куда можно ездить, соблюдая стандартные меры преодсторожности.
Украина во второй - среди стран, где нужно соблюдать повышенную острожность из-за вероятной угрозы. Также в этой группе Франция, Великобритания, Германия, Китай и Индия.
В третьей группе страны, от поездки в которые, по возможности, лучше воздержаться. Сюда попала Россия, а также Турция.
В четвертой категории - страны, куда власти США не советуют ездить из-за возможной угрозы жизни. В частности, это Афганистан, Сирия, Северная Корея, Иран и Ирак.
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