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Госдеп США советует американцам ездить в Украину с осторожностью

11.01.2018 06:36
Согласно рекомендациям Госдепартамента, в Украине желательно соблюдать повышенную осторожность
Госдеп США советует американцам ездить в Украину с осторожностью
Карта: travelmaps.state.gov

Государственный департамент США в рекомендациях для американцев отнес Украину к группе стран, куда нужно ездить с остророжность. Об этом говориться в рекомендациях.

Все страны разделены на четыре категории. Первая - страны, куда можно ездить, соблюдая стандартные меры преодсторожности.

Украина во второй - среди стран, где нужно соблюдать повышенную острожность из-за вероятной угрозы. Также в этой группе Франция, Великобритания, Германия, Китай и Индия.

В третьей группе страны, от поездки в которые, по возможности, лучше воздержаться. Сюда попала Россия, а также Турция.

В четвертой категории - страны, куда власти США не советуют ездить из-за возможной угрозы жизни. В частности, это Афганистан, Сирия, Северная Корея, Иран и Ирак.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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