Госдеп США советует американцам ездить в Украину с осторожностью

Согласно рекомендациям Госдепартамента, в Украине желательно соблюдать повышенную осторожность

Государственный департамент США в рекомендациях для американцев отнес Украину к группе стран, куда нужно ездить с остророжность. Об этом говориться в рекомендациях.



Все страны разделены на четыре категории. Первая - страны, куда можно ездить, соблюдая стандартные меры преодсторожности.



Украина во второй - среди стран, где нужно соблюдать повышенную острожность из-за вероятной угрозы. Также в этой группе Франция, Великобритания, Германия, Китай и Индия.



В третьей группе страны, от поездки в которые, по возможности, лучше воздержаться. Сюда попала Россия, а также Турция.



В четвертой категории - страны, куда власти США не советуют ездить из-за возможной угрозы жизни. В частности, это Афганистан, Сирия, Северная Корея, Иран и Ирак.