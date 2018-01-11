Что украинцы знают о медицинской реформе: опрос группы Рейтинг

Более половины опрошенных украинцев узнают что-то полезное для себя о медицинской реформе преимущественно по телевизору, затем идут сайты и соцсети

Если бы была возможность выбирать систему стандартизированных медицинских протоколов, более половины (54%) украинцев предпочли бы международную систему, а отечественная близка четверти (26%) опрошенных граждан. При этом каждый пятый украинец (20%) не определился, свидетельствуют данные социологического опроса группы Рейтинг.

Аналитики отмечают, что за прошлую осень количество сторонников украинской системы возросло с 20 до 26%.

"Осведомленность об инициативах правительства по реформированию медицинской сферы выросла за последние три месяца", - подчеркивают социологи.

Опрошенные больше всего поддерживают введение системы бесплатных (или с небольшой доплатой) лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача и введение строгого контроля над общественными фондами для строительства Охматдета (86% и 85% соответственно).

Поддержка законопроектов медреформы несколько выше на западе Украины, среди жителей городов, молодежи и людей с высокими доходами. Самая низкая поддержка - на востоке, среди лиц старшего возраста и жителей сел.

Как отмечают социологи, по сравнению с августом 2017 года с 57% до 62% выросло количество тех, кто считает Минздрав важным для себя и своих семей. Треть опрошенных - 31% - выразили противоположное мнение.

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Группа Рейтинг утверждает, что более половины опрошенных (56%) узнают что-то полезное для себя о медреформе по ТВ. Украинским вебсайтам в этом плане доверяют четверть респондентов (25%), соцсетям и печатным газетам - 15-16%, радио - 12%, западным сайтам - 6%, западным СМИ - 4%, российским сайтам - 3%, и по 1% - российским соцсетям и СМИ.

В контексте медреформы больше всего украинцы доверяют своим близким (51%) и медикам (39%), коллегам и сотрудникам - 12%, представителям местных органов власти - 5%, министрам и правительству - по 3%.

В целом, среди всех реформ осени-2017 наибольшую осведомленность опрошенные показали по части пенсионной и медицинской реформ: 86-88% слышали об этих инициативах, 69% осведомлены об образовательной реформе, а 64% - о судебной.

Опрос проведен группой Рейтинг в период с 23 ноября по 4 декабря 2017 года среди 1200 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность - не более 2,8%.

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