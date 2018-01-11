Энергопотребление майнеров сравнится с потребностями целой страны

Аналитики полагают, что на добычу различных криптовалют в 2018 году будет затрачиваться столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Аргентина

В 2018 году на добычу биткоина и других криптовалют, если нынешние тенденции сохранятся, затраты электроэнергии могут достигнуть 140 тераватт-часов. Это примерно 0,6% от объема мирового энергопотребления, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на выводы аналитика Morgan Stanley Николаса Эшсворта.

Для сравнения - такое суммарное потребление электроэнергии электрокарами будет не ранее 2025 года, отмечает источник.

По данным Bloomberg, спрос на электричество у майнеров биткоина достиг 20,5 ТВт/ч к концу 2017 года, при этом 15,4 ТВт/ч из них уходит на майнинг в Китае.

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Подобный тренд демонстрирует перспективность тех компаний, которые инвестируют в "зеленую" энергетику - ветер, солнечное излучение, а также в энергохранение. Кроме того, отмечает аналитик, бенефициарами тренда также являются крупные нефтекомпании, которые вкладывают средства в возобновляемые источники энергии.

Вместе с тем, эксперт Morgan Stanley говорит, что это "довольно неточная наука", поскольку существует огромное число неопределенностей, когда речь заходит и майнинге и криптовалютах в целом.

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