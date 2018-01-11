Мальчик весом более 7 кг родился в Запорожской области: фото
11.01.2018 16:38
Для родителей вес младенца неожиданностью не стал, так как каждый следующий их ребенок весил тяжелее предыдущего
Фото: alextv.zp.ua
Мальчик весом 7 кг 90 грамм появился на свет в Запорожском областном перинатальном центре. Как сообщает местный телеканал Алекс, маленький богатырь стал восьмым ребенком в семье.
Долгожданного сына назвали Николаем, родился он 3 января. У него уже есть семеро сестер, и, по словам родителей, каждый следующий ребенок весил больше предыдущего.
Фото: alextv.zp.ua
Проживает многодетная семья Дядько в селе Запорожец Запорожского района. Заводить еще одного ребенка пока не планируют.
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