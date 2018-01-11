В Украину идут морозы до -14 градусов

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни во всех областях ожидается существенное похолодание, особенно ночью

В пятницу, 12 января, во всех областях Украины будет без осадков. Дневная температура воздуха на западе составит около нуля, ночью -2…-4 градуса; на Закарпатье +2…+4 днем и -1…+1 градус ночью. В центральных областях днем -1…+1 и до -4…-6 градусов ночью. На севере -1…-3 днем и -5…-7 градусов ночью. На востоке около нуля днем и -4…-6 ночью. В южных областях в среднем +1…+3 днем и-1…+1 ночью, в Херсонской области до -4 градусов. В Крыму днем +2…+4, ночью -1…+1 градус.

В Киеве и Киевской области завтра ожидается сухая погода. Днем термометры покажут от нуля до -2, ночью -3…-5 градусов.

В субботу, 13 января, снег пройдет в ряде западных областей, на остальной территории страны без осадков. Днем температура воздуха на западе составит -2…-4, ночью -4…-6 градусов. В центральных областях -2…-4 днем и -5…-7 ночью. На севере днем -2…-4, ночью -6…-8 градусов. На востоке -2…-4 днем и -5…-7 градусов ночью. В южных областях -1…-3 днем и -3…-5 ночью. В Крыму -1…-3 днем и -2…-4 градуса ночью.

В Киеве и Киевской области в субботу без осадков. Днем прогнозируется -3…-5, ночью -5…-7 градусов.

В воскресенье, 14 января, снег ожидается в ряде восточных областей, в Херсонской области и в Крыму. Температура воздуха на западе составит -2…-4 днем и -7…-9 ночью. В центральных областях -2…-4 днем и -8…-10 градусов ночью. На севере днем -4…-6, ночью -11…-13 градусов. На востоке -4…-6 днем и -12…-14 градусов ночью. В южных областях и Крыму -1…-3 днем и до -7…-9 ночью.

В Киеве и Киевской области в воскресенье снега не предвидится. Днем будет -3…-5, ночью столбик термометра опустится до -8…-10 градусов.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели во всех областях удержится морозная погода, в среднем -4…-6 днем и -10…-12 ночью.

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