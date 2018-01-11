На пруду под Белой Церковью спасали вмерзших в лед лебедей

Спасателям удалось помочь пяти лебедям, перегнав их на часть пруда без льда

Жители села Чепилиевка Белоцерковского района Киевской области вызвали спасателей для помощи лебедям, которые длительное время сидели неподвижно в покрытом льдом пруду. Пяти лебедям удалось помочь, перегнав их на часть пруда без льда. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Киевской области.

"10 января в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на пруду в селе Чепилиевка находятся лебеди, которые не в состоянии самостоятельно взлететь", - сказано в сообщении.

По прибытию спасателей местные жители рассказали, что на противоположной части пруда, которая уже была покрыта льдом видно пять лебедей, которые долгое время сидят неподвижно. В связи с понижением температуры птицы могли вмерзнуть в лед.

Спасатели ГСЧС подплыли к лебедям, вспугнули их, после чего лебеди переплыли на "чистую воду".

Ранее сообщалось, что лебедя, который после полученной в зоне АТО травмы остался зимовать в пойме близ села Брусовка Лиманского района Донецкой области, доставили на реабилитацию в экопарк на окружной дороге в Харькове.

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