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Цукерберг обещает изменить алгоритм ленты новостей в Facebook

12.01.2018 07:29
В ближайшее время в ленте новостей в Facebook будут чаще отображаться записи друзей, а постов СМИ и компаний станет меньше
Цукерберг обещает изменить алгоритм ленты новостей в Facebook
Марк Цукерберг (фото - gettyimages.com)

В скором времени лента новостей в социальной сети Facebook станет чаще отображать записи друзей, а приоритет постов СМИ и компаний, напротив, снизится. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг написал 12 января в Facebook.

По его словам, теперь команда соцсети будет концентрироваться не на помощи пользователям в нахождении важного контента, а на содействии поддержанию значимых социальных контактов.

Цукерберг отметил, что на внедрение нововведений уйдет несколько месяцев.

"Внося эти изменения, я ожидаю, что люди будут проводить меньше времени на Facebook. Но я также рассчитываю, что это время станет более ценным", - написал основатель соцсети.

Цукерберг предположил, что если данный ход окажется верным, то в долгосрочной перспективе он положительно скажется и на бизнесе Facebook.

Ранее сообщалось, что Facebook наймет тысячу человек для проверки политической рекламы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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