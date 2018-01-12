Цукерберг обещает изменить алгоритм ленты новостей в Facebook
В скором времени лента новостей в социальной сети Facebook станет чаще отображать записи друзей, а приоритет постов СМИ и компаний, напротив, снизится. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг написал 12 января в Facebook.
По его словам, теперь команда соцсети будет концентрироваться не на помощи пользователям в нахождении важного контента, а на содействии поддержанию значимых социальных контактов.
Цукерберг отметил, что на внедрение нововведений уйдет несколько месяцев.
"Внося эти изменения, я ожидаю, что люди будут проводить меньше времени на Facebook. Но я также рассчитываю, что это время станет более ценным", - написал основатель соцсети.
Цукерберг предположил, что если данный ход окажется верным, то в долгосрочной перспективе он положительно скажется и на бизнесе Facebook.
Ранее сообщалось, что Facebook наймет тысячу человек для проверки политической рекламы.
Читайте также: Facebook блокирует более миллиона аккаунтов в сутки
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:54
-
вчера
16:12
-
10.01.18
10:00
-
вчера
15:53
-
вчера
15:44
Новости партнеров
- 42879
- 42721
- 35304
- 30168
- 20158