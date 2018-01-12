На Марсе обнаружили ледяные утесы с большими запасами воды

Структура льда позволит ученым изучить историю марсианского климата

Американские ученые заявили, что им удалось обнаружить большие залежи водяного льда под поверхностью средних широт Марса. Ледяные щиты могут достигать толщины 100 метров, при этом многие из них залегают совсем не глубоко - на глубине 1-2 метров. В перспективе этот лед сможет стать источником воды для будущих марсианских миссий, а также рассказать об истории изменений климата планеты. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Марс обладает значительными запасами льда. Самые заметные из них - полярные шапки, расположенные вокруг полюсов планеты. В средних широтах планеты есть залежи льда, но ранее считалось, что они не достигают поверхности из-за низкого атмосферного давления тающая вода быстро испаряется.

Авторы новой работы пришли к выводу, что и в средних широтах лед может выглядывать из-под твердой поверхности планеты. Этот вывод основан на результатах наблюдений автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Ученые обнаружили восемь мест в средних широтах Марса, где лед выходит наружу. В этих точках возвышаются отвесные утесы, отчасти разрушенные эрозией. На сломе утесов на снимках виден голубой лед с заметными слоями. Исследования с помощью спектрометра CRISM показали, что в составе фрагментов присутствует вода, покрытая очень тонким слоем пыли.

Залежи льда весной и летом (фото - NASA/MRO/C. M. Dundas et al)

MRO делал снимки на протяжении трех марсианских лет, на Земле в это время прошло пять лет и семь месяцев. Каждое лето видимые фрагменты льда немного уменьшались, но не исчезали до конца. Ученые предположили, что эти фрагменты связаны с большими подповерхностными залежами водяного льда. Судя по заметным слоям и прожилкам во льду утесов, этот лед создали обильные снегопады. Слои постепенно нарастали и слеживались в единую массу - так возникли и многие ледники на Земле. Авторы работы считают, что в перспективе по детальным снимкам этих слоев можно будет восстановить некоторые климатические процессы далекого прошлого Красной планеты.

Ранее сегодня сообщалось, что в упавших на Землю метеоритах впервые найдена вода и органика.

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