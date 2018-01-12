В Черновицкой области - почти полтысячи заболевших корью

66% заболевших не имели прививки или получили только одну дозу вакцины

В Черновицкой области количество заболевших корью достигло почти 500 человек, среди них - 372 детей. Об этом сообщает государственное учреждение Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 12 января в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори. Среди заболевших 372 детей (79%) и 96 взрослых. Наибольший удельный вес среди детей - 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5-9 лет. Самому старшему больному 52 года, младшему - 2 месяца", - говорится в сообщении.

Из всех зарегистрированных случаев госпитализировано 173 человека.

По данным центра, 310 человек, или 66% заболевших, не имели прививки или получили только одну дозу вакцины.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 12 января поступило 74 экстренных сообщений о случаях заболевания корью, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых.

В столице принимаются профилактические и противоэпидемические меры против кори. Дети, у которых отсутствуют прививки или соответствующая справка от врача, не будут допущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях. Также в столице временно приостановлена работа цирка Кобзов из-за выявленного случая заболевания корью сотрудника заведения.

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