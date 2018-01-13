В Херсонской области сожгли девять тысяч тушек мертвых птиц
В Херсонской области утилизировали около девяти тысяч мертвых водоплавающих птиц, которые погибли в Черном море от пастереллеза. Об этом сообщил начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области Виталий Боярский, передает Укринформ.
Тушки птиц в начале января принесло на побережье Каланчакского района.
Почти все сожженные птицы - лысухи, а также два лебедя и пара диких уток.
Откуда пришло заражение, пока неизвестно. Вероятно, из пересечения миграционных путей диких птиц из Западной Европы и Российской Федерации.
Больше на побережье не находят новых тушек и новых очагов заболевания нет.
Пастереллезом болеют все теплокровные. Зараженных птиц нельзя употреблять в пищу, но заразиться мясом невозможно - температура убивает инфекцию.
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