Синоптики предупреждают о снеге и морозе до -14 градусов: карта

По данным Укргидрометцентра, 15-17 января ожидается похолодание во всех областях Украины







На западе морозы будут - 9 градусов, без осадков, на востоке прогнозируется снег.





16 января снег пройдет на севере и востоке страны, там температура воздуха будет -9, -12 градусов ночью, днем -2, -4 градусов. В центре до -11 градусов мороза ночью, днем до -5 градусов. На западе ночью до -11 градусов, днем до +1 градуса. На юге от - 9 градусов ночью, до -3 градусов - днем.









17 января снег ожидается во всех областях Украины. Температура воздуха на западе будет от -4 градусов ночью, до +2 градусов днем, на востоке от -6 градусов ночью, до -2 градуса днем, на севере от - 8 градусов ночью и до -2 градусов днем, на юге от - 5 градусов ночью, до +4 градусов днем. В Киеве ночью до - 6 градусов, днем -3 градуса.





Фото: meteo.gov.ua









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Завтра, 15 января, в Украине ожидаются морозы до -12, -14 градусов по всей территории, кроме западных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.