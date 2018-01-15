У Дмитрия Гомона диагностировали рак поджелудочной железы на четвертой стадии

Ночью в воскресенье, 14 января, умер украинский журналист Дмитрий Гомон. Об этом сообщила его жена Татьяна в Facebook.



Он работал на сайте телеканала Еспрессо, занимался международной тематикой.



Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Последние две недели Дмитрий провел в Израиле, где ему уточнили диагноз и провели курс химиотерапии. 11 января он с женой вернулся в Киев.



"Он до последнего момента был в полном сознании, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. (...) Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле дало ему силы и веру. Мы все надеялись и я ни на мгновение ни о чем не жалею", - написала жена Татьяна.

Дмитрию Гомону было 38 лет. У него остались двое детей.

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