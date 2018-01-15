В Литве собрали почти 83 тыс евро для пострадавших в Донбассе
Литовский национальный телеканал LRT в прямом эфире провел второй благотворительный марафон в поддержку Украины, в ходе которого зрители прислали около 82 700 евро. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Деньги получит международная волонтерская организация Blue/Yellow, которая помогает пострадавшим от российской агрессии в Донбассе, украинским военным, их семьям и детям.
Марафон приурочили к 27-й годовщине Дня защитников свободы - трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года.
В нем принимали участия украинские военнослужащие и волонтеры, группа украинских детей из восточных регионов, посол Украины, чиновники МИД Литвы.
В январе прошлого года на таком же благотворительном марафоне собрали больше 110 тыс евро для помощи украинским детям-сиротам, военным и членам их семей, а также городским общинам, пострадавшим от войны.
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