Украинские немцы заняли третье место среди переселенцев в ФРГ

Среди всех этнических немцев, прибывших в Германию из стран бывшего СССР в 2017 году, лидируют репатрианты из Казахстана и России

Этнические немцы из Украины занимают третье место по численности среди всех репатриантов, приезжающих в Германию из стран постсоветского пространства. Об этом сообщил директор единственного в ФРГ лагеря приема так называемых поздних переселенцев из бывших республик СССР Хайнрих Херншемайер, передает DW.

По его словам, в течение последних пяти лет в Германии наблюдается заметный рост количества поздних переселенцев. Только в 2017 году было зарегистрировано 7134 репатрианта из стран постсоветского пространства, что почти на 500 человек больше показателя 2016-го.

Большинство прибывших в ФРГ поздних переселенцев - молодые семьи, у которых в стране уже есть родственники, отметил Херншемайер.

Как рассказал чиновник, среди новоприбывших репатриантов количественно лидируют выходцы из Казахстана и России. "На третьем месте сейчас стоит Украина", - подчеркнул Херншемайер, добавив, что у многих переселенцев есть образование.

Максимальное число этнических немцев - поздних переселенцев прибыло в Германию в 1990 году (400 тысяч человек), минимальное - в 2012-м (1,8 тысяч).

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Последние пять лет количество репатриантов в ФРГ постоянно увеличивалось. Этому, в частности, способствовали изменения в немецком законодательстве, значительно упростившие въезд в страну с целью воссоединения семей.

6 января 2018 года сообщалось, что в Германии блок христианских партий ХДС/ХСС предлагает высылать из страны мигрантов с антисемитскими взглядами.

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