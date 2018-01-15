На Луне обнаружили лавовые трубки, которые могут вести к льду

Открытие позволяет получить доступ к полярному льду Луны, поскольку трубки смогут использоваться астронавтами и колонистами для создания лунных баз

Мелкие ямы в большом кратере на северном полюсе Луны могут рассматриваться как своего рода окна, которые ведут к подземной сети лавовых трубок. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно выводам исследователей на основе снимков с зонда NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, открытие было сделано в северо-восточной части кратера Филолай, диаметром около 70 километров, который находится в 550 километрах от северного полюса на видимой стороне Луны.

"Качество снимков пока не позволяет нам со 100% уверенностью говорить, что это действительно лавовые трубки, однако об этом говорят размеры этих структур, их форма и геологические свойства", - отметил ученый исследовательского центра NASA Паскаль Ли.

Отверстия выглядят как углубления размером от 15 до 30 метров. Специалисты считают, что в этих образованиях может присутствовать вода.

Фото: sciencealert.com

По их мнению, это открытие позволяет получить доступ к полярному льду Луны, поскольку эти трубки смогут использоваться астронавтами и колонистами для создания лунных баз.

Во время доклада об открытии во время симпозиума по наукам о Луне и посадочным миссиям Паскаль Ли нашел, кроме воды еще одну причину для того, чтобы строить лунную базу именно в кратере Филолай.

"Если там построить базу, то у нас будет не только вода, но и красивый вид на Землю - в отличие от места посадки Аполлонов, наша планета будет висеть не над головой, а парить над горизонтом у юго-восточной кромки кратера. Кроме того, изучение лавовых трубок на Луне также должно подготовить нас к исследованию таких же трубок на Марсе", - объяснил специалист.

4 января NASA показало снимок Земли и Луны, сделанный из космического аппарата OSIRIS-REx 2 октября 2017 года.

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