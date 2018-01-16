Вчерашний понедельник признан самым депрессивным днем в году

Такой вывод сделан согласно формуле, разработанной британским учеными в 2005-м

Вчерашний понедельник, 15 января, признан самым депрессивным днем текущего года. Такой вывод сделан согласно формуле, разработанной британским учеными в 2005-м, передает the Sun.

Такой день принято называть "синим понедельником" ("Blue Monday").



Формулу, из которой это следует, вывел британский ученый Клифф Арнал из университета Кардифа еще в 2005-м. Он определил эту дату, основываясь на метеорологических показателях (короткий день, низкий уровень солнечной энергии), психологических (упадок после праздников, необходимость выполнения новогодних обещаний, количество времени от Рождества), а также экономических данных (наступает период выплаты кредитов, связанных с новогодними покупками).



По мнению ученых, "синий понедельник" отличается от других дней депрессивным настроением, неудачными решениями, низким уровнем мотивации и именно к этому дню начинают сдавать нервы и возвращаться плохие привычки.



Дата приходится не обязательно на третий понедельник января, однако в основном так и случается. Несколько раз "синий понедельник" приходился на конец января.



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