Синоптики предупреждают о перепадах давления и снегопадах: карты

В ближайшие дни ожидается резкое изменение температуры воздуха, усиление ветра до штормового и гололедица

Украина с сегодняшнего дня оказалась между зоной антициклона и воздушными атлантическими массивами теплого и влажного воздуха. Об этом сообщила у себя в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"На первой карте: сейчас расклад такой - мощная зона с антициклоном на востоке и огромные воздушные атлантические массивы теплого и влажного воздуха с циклонами и фронтами на западе. Украина оказывается между этими гигантами атмосферными. Они будут выяснять отношения, а нам - осадки и ветер", - отметила Диденко.

Карта 1. Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, на второй карте хорошо видно, что с запада Европы в Украину продвигается теплый воздух. Она уточнила, что в зоне распределения теплого и холодного воздуха также всегда происходят активные метеорологические процессы.

Карта 2.

"И тут же снова Украина оказывается в этой зоне", - добавила Диденко.

Синоптик сказала, что в Украину придет снег с переходом в дождь, ожидаются "прыжки" атмосферного давления, резкое изменение температуры воздуха, осложнение ситуации на дорогах и тротуарах, усиление ветра до штормового.

По прогнозам Укргидрометцентра, 18 января снег будет по всей территории страны, кроме юга. Температура воздуха на западе, востоке, севере и центре от -3 до +1 градуса, на юге - дожди, до +4 градусов.

19 января снег прогнозируется в центре, на севере, востоке. На юге и западе - мокрый снег с дождем.

Температура воздуха на западе до +4 градусов, на востоке и юге до -4 градусов, на севере до -5 градусов.

В Киеве ожидается до - 5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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