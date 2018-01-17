ГУР: "Бюджетникам" в оккупации задерживают зарплату

По данным украинской разведки, в захваченных гибридными войсками РФ городах Донбасса задерживают выплаты зарплаты

Страна-агрессор Россия с четвертого квартала 2017 года "существенно уменьшила" объемы финансовой помощи боевикам в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

"Это заставило минимизировать расходы на содержание местных "бюджетных" учреждений, организаций и предприятий. В частности, с начала года прекращены выплаты премий и надбавок бюджетникам, вдвое уменьшены выплаты по безработице лицам, которые находятся на учете так называемых "бирж труда", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, с задержкой в ​​месяц идет финансирование всех фейковых учреждений.

"Дефицит бюджета псевдореспублик предполагается покрывать за счет активизации деятельности так называемых "контролирующих и правоохранительных органов ДНР", которые получили указания усилить "работу" с частными предпринимателями на временно оккупированной территории Донбасса", - говорится в сообщении.

15 января сообщалось, что пророссийские наемники во временно оккупированном Донбассе запретили так называемым бюджетникам выезжать за пределы ОРДЛО и пересекать линию разграничения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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