В Харьковской области - первый с начала года случай кори

Известно, что заболевшая корью женщина ездила накануне в Яремче Ивано-Франковской области

Первый в регионе с начала года случай кори зарегистрирован в Сахновщинском районе Харьковской области. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на заведующего отделением организации эпидемических исследований Лозовского филиала ГУ Харьковский ОЛЦ МЗ Украины Павел Дмитренко.

"Только получили сообщение: корью заболела 30-летняя жительница Сахновщинского района... Известно, что накануне женщина ездила отдыхать в Яремче Ивано-Франковской области", - отметил Дмитренко. По его словам, устанавливаются подробности.

17 января 2017 года на фоне вспышки заболеваемости корью в Украине умер еще один человек - это вторая подтвержденная официально смерть от болезни.

Читайте также: Комаровский о вакцинации от кори: На пороге дифтерия

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.