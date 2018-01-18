Кинопремьеры недели: "Темні часи" и "Форма води"

Всего в Украине на этой неделе состоятся премьеры семи фильмов

Сегодня, 18 января, в украинский прокат выходят семь фильмов, среди которых военная драма "Темні часи", фильм Гильермо дель Торо "Форма води" и вторая часть приключений медвежонка Паддингтона.

В исторической драме "Темні часи" рассказывают о событиях в Великобритании времен Второй мировой войны. Главным героем фильма является премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, роль которого в фильме исполнит актер Гарри Олдмен. В фильме "Темні часи" сыграют также Лили Джеймс ("Золушка", "На драйве"), Кристин Скотт Томас ( "Английский пациент", "Золотой компас", "Признания шопоголика").



Режиссер картины - Джо Райт, который известен такими фильмами, как "Гордость и предубеждение", "Анна Каренина", "Искупление".

События фильма "Форма води" режиссера Гильермо дель Торо разворачиваются в начале 1960-х годов в США, как раз в эпоху холодной войны. Главная героина картины - немая Элиза, которая работает уборщицей в скрытой правительственной лаборатории. Но ее жизнь меняется, когда они вместе с коллегой обнаруживают секретный объект изучения. Им оказывается человекоподобная амфибия, за которой Элайза начинает наблюдать, и в результате между ними возникает своеобразная связь. Когда героиня узнает, что гуманоида собираются убить, попытается его спасти.

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"Пригоди Паддінгтона-2" - продолжение истории о медвежонке. Тете Паддингтона исполняется 100 лет, и он долго копил на подарок - уникальную старинную книгу. Но ее похищают, и медвежонок отправится на ее поиски.

Картина является продолжением первого одноименного мультфильма, вышедшего в 2014 году. Тогда семейный фильм собрал в прокате почти $260 млн.

"Астрал: Останній ключ" - четвертая часть известной хоррор-франшизы. В фильме, режиссером которого стал Адам Робител, раскроют тайну медиума и парапсихолога Элис Рейнер.

В этот раз Рейнер сталкивается с самым невероятным призраком в своей карьере, который обосновался в ее же доме.

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"Злодії" (оригинальное название - Den of Thieves) Кристиана Гьюдгэста - история о том, как команда воров решила ограбить Федеральный резерв США. Это наиболее защищенное место в стране, поэтому ограбление не пройдет легко для воров. Кроме того, им будет противостоять начальник специального полицейского подразделения по прозвищу Большой Ник, который поймал не одного крутого вора.

Историю о вампирах в фильме "Натуральні упирі" расскажет режиссер Джейсон Флеминг.

Раз в 50 лет восемь вампиров собираются на встречу в неприметном британском поселке, но на этот раз к ним присоединится обычный парень, который просто шел на свидание. Девушка привела его на собрание вампиров и предложила парню стать одним из них, и он соглашается. Но именно этой ночью на вампиров преследуют борцы с упырями, чтобы уничтожить.

В картине "Бійся своїх бажань" девочка-подросток открывает коробку, в которой находятся магические силы. Но за их использование придется заплатить страшную цену.

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Видео: YouTube

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