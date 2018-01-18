Советы немецких ученых: как сделать удачное селфи

Cпециалисты из Бамберга отметили, что идеального селфи не существует

Немецкие ученые Тобиас Шнайдер и Клаус-Кристиан Карбон из Бамберга провели необычный эксперимент. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"300 участников должны были поделиться своими впечатлениями о селфи. Ученые показывали портреты людей в трехмерном изображении, выполненные с учетом наиболее популярных ракурсов селфи, и спрашивали, какое впечатление производят люди, изображенные на них", - отмечается в сообщении.

Особое внимание уделялось таким критериям, как привлекательность, интеллигентность и уверенность.

Психологи пришли к выводу, что селфи получаются особенно привлекательными, если камера направлена на левую сторону лица.

"Если на селфи видна правая сторона лица, человек выглядит более интеллигентным и готовым оказать помощь. Хотя данные эффекты наблюдались у обоих полов, у женщин они были выражены сильнее. На селфи с правой половиной лица женщины также казались участникам эксперимента более приветливыми. Мужчины, демонстрирующие правую сторону своего лица на селфи, выглядели более приятными и симпатичными", - считают специалисты.

Точного объяснения найденных эффектов пока еще нет. Психологи предполагают, что селфи, снятые сбоку, выглядят более выигрышно, так как они могут скрыть асимметрию лица, делая внешность более притягательной.

По словам Шнайдера, привлекательность левой половины лица можно объяснить тем, что на ней наш мозг различает эмоции гораздо лучше, чем на правой половине. Однако непонятно, почему выявленные эффекты были особенно ярко выражены для женщин.

Шнайдер отмечает, что психология продвинулась в понимании причин, по которым люди делают селфи. Однако ученые до сих пор не располагают научными сведениями о том, что влияет на наше восприятие селфи.

"Идеального селфи не существует", - сказал Шнайдер. Однако результаты эксперимента могут помочь пользователям социальных сетей делать наиболее оптимальные и удачные селфи.

"Камера, направленная на правую половину лица, поможет создать интеллектуальный образ. Селфи с левой стороны лица может усилить привлекательность и улучшить шансы найти партнера на сайте знакомств. Снимая селфи сбоку и сверху, можно визуально сбросить до 15 килограммов. Такой поворот камеры прячет шею, вытягивает лицо и стройнит", - говорится в сообщении.

В швейцарском городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден открыли первый оборудованный пункт для селфи на горнолыжной трассе.

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