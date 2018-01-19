Искусственный интеллект нашел в зубной пасте лекарство от малярии

По словам медиков, триклозан, содержащийся в пасте, потенциально может прервать распространение малярии на двух критических этапах - в печени и крови

Исследование, которое провели при участии робота, позволило найти новое лекарство от малярии в обычной зубной пасте. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Кроме робота по имени Ева, в поисках лекарства участвовали ученые из Великобритании, Бразилии и Швеции.

Медики использовали искусственный интеллект для проведения высокопроизводительного скрининга. По данным нейросети, триклозан, который содержится в зубной пасте, потенциально может прервать распространение малярии на двух критических этапах - в печени и крови.

Малярия убивает около полумиллиона человек каждый год, подавляющее большинство из них - дети в самых бедных районах Африки. Болезнь можно лечить с помощью целого ряда препаратов, но устойчивость к этим лекарствам увеличивается, это повышает риск того, что некоторые штаммы могут стать неизлечимыми в будущем. Поэтому открытие Евы очень актуально.

"Наша коллега - робот Ева раскрыла секрет того, как триклозан подавляет развитие малярийного плазмодия. Это дает нам надежду на то, что в ближайшем будущем нам удастся создать новые препараты, способные бороться с малярией, стойкой к действию уже существующих лекарств", - пояснила один из участников исследования, Элизабет Билслэнд.

Как оказалось, триклозан подавлял развитие малярии, мешая работе фермента DHFR, который отвечает за сборку молекул некоторых аминокислот. На этот же фермент действует сразу несколько других уже известных лекарств от малярии, но триклозан, в отличие от них, почти не взаимодействует с человеческой версией DHFR и не вызывает тяжелых побочных эффектов.

"Мы знаем, что триклозан безопасен для человека, и что он действует на паразита двумя разными путями, что помешает плазмодию быстро стать неуязвимым для его действия", - добавила Элизабет Билслэнд.

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