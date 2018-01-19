На Крещение порядок в стране обеспечат 12 тыс полицейских

Праздничные богослужения и освящение воды состоятся по всей Украине в более чем 11 800 храмов и на 1,3 тыс водоемов

Сегодня в стране празднуют религиозный праздник Крещения, в связи с чем 19 января запланированы мероприятия почти в 12 тыс храмов и на 1,3 тыс водоемов. К обеспечению общественной безопасности привлечено около 12 тыс полицейских и военнослужащих Нацгвардии, сообщает пресс-служба полиции.

"Праздничные богослужения и освящение воды состоятся по всей территории страны в более чем 11 800 храмов и на 1,3 тыс водоемов. Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 2,7 млн человек. Наибольшее количество массовых мероприятий состоится во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Киев праздничные мероприятия пройдут в 118 церквях, в них примут участие более 12 тыс человек. "Публичный порядок и безопасность в местах богослужений и рядом с культовыми сооружениями обеспечивать более 300 полицейских и бойцов Нацгвардии", - добавили в Нацполиции.

В пресс-службе уточнили, что накануне правоохранители обследовали культовые сооружения, чтобы массовые мероприятия прошли в безопасности.

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