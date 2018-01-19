Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на выходных: карта

На выходных, 20-21 января, ожидается сильный ветер и мокрый снег с дождем в Одесской, Херсонской и Николаевской областях

По данным Укргидрометцентра, 19 января, в западных, южных и восточных областях ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с, на крайнем западе страны местами до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ночью в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и на Закарпатье местами сильный снег. На дорогах - гололедица.

"Атмосферную циклоническую полосу разорвало, часть непогоды ушла на север, часть - на Черное море. А из Польши нас забрасывает очередной порцией снега. Тяжелой остается ситуация на юге, особенно в Одесской области - там до сегодняшнего армагедона с осадками добавился штормовой ветер", - отметила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

Завтра, 20 декабря, на западе и севере от -4 градусов до -1 градуса, на востоке снег, от -6 градусов до +2 градусов, на юге мокрый снег с дождем от -4 градусов до +4 градусов. В Киеве без осадков, от - 5 градусов до -1 градуса.

21 января снег будет на западе, центре страны. На востоке и юге - мокрый снег с дождем.

Температура воздуха на западе от -6 градусов до +1 градусов, на востоке от -3 до +3 градусов, на севере от -10 до -3 градусов, на юге от -6 градусов до +1 градуса. В центре от -8 градусов до +1 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

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