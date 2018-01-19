Большинство из освобожденных заложников пребывают на лечении

У президента напомнили, что 28 освобожденных заложников жили на оккупированных территориях, поэтому нуждаются в жилье

Руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая заявила, что 46 из 73 освобожденных заложников остаются в Киевских больницах. Об этом передает корреспондент LIGA.net.

Зарецкая также сообщила, что еще девять человек направлены на лечение в регионах. Она отметила, что почти 30 освобожденных постоянно проживали на оккупированной территории.

"На уровне государства есть понимание того, что этим людям должна быть предоставлена помощь... У Донецкой и Луганской областей есть свои программы и у них есть возможности по предоставлению помощи таким людям. Но далеко не все хотят возвращаться в Донецкую и Луганскую области на подконтрольную Украине территорию. Многие хотят остаться в Киеве или под Киевом... Помощь с жильем им предоставили волонтерские организации", - сказала она.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука напомнил, что все освобожденные, чьи дома находятся на временно оккупированной территории, получат право на жилье на общих основаниях, как и другие временно перемещенные лица.

Он сообщил, что из 42 освобожденных гражданских 28 жили на оккупированных территориях. У 12 из них себе не было никаких документов. Вопрос с оформлением паспортов был оперативно решен с Государственной миграционной службой., но теперь им нужно уплатить госсбор 200 гривен за получение паспорта. По словам Туки, бюрократические процедуры не позволяют быстро решить этот вопрос за счет государства, поэтому он будет обращаться за помощью к волонтерам.

Тука также отметил, что Министерство соцполитики и министерство по вопросам временно оккупированных территорий подали на рассмотрение Кабмина два проекта положения о помощи освобожденным. "Проект Министерства соцполитики предусматривает разовую материальную помощь каждому освобожденному. Наш проект предлагает комплекс мер по юридическому сопровождению, трудоустройству, медицинской и психологической реабилитации этих людей", - сказал он. Тука уточнил, что это проекты взаимодополняющие.

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